Fin da quando abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer dial DC FanDome alla fine di agosto del 2020, abbiamo avuto modo di constatare che la leggendaria Something in the Way, canzone dei Nirvana dodicesima traccia dell’album Nevermind uscito nel settembre 1991, aveva un ruolo fondamentale nello stabilire i toni della pellicola.

Ora che il film è arrivato nei cinema, stando a quanto segnalato da Spotify su Twitter, gli stream di Something in the Way dei Nirvana hanno subìto un incremento del 1200%, proprio grazie a The Batman:

Nirvana’s classic saw a big rise in streams this past Sunday 👇 https://t.co/UXxDZTwJze — Spotify (@Spotify) March 9, 2022

I dati di altre piattaforme come Apple Music o Amazon Music non sono disponibili, ma è del tutto lecito sospettare anche anche al di fuori da Spotify il trend sia analogo.

Qua sotto trovate la ben nota versione Unplugged del brano registrata dai Nirvana per MTV:

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

