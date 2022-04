Come noto, nel 2022 la Warner Bros è tornata a distribuire i suoi film, come ad esempio, in esclusiva cinematografica mettendo da parte il day and date streaming chiaramente non su Netflix, ma su HBO Max, la piattaforma posseduta dal gruppo media recentemente divenuto Warner Bros Discovery . Tuttavia, la finestra di release cinematografica dei vari lungometraggi è stata drasticamente accorciata rispetto al passato: dopo 45 giorni di permanenza nei cinema, i vari progetti approderanno in streaming su HBO Max (chiaramente limitatamente al mercato nordamericano).

La data di debutto in streaming di The Batman, il cinecomic di Matt Reeves con Robert Pattinson, si sta avvicinando quindi a spron battuto considerato che l’esordio al cinema è avvenuto all’inizio del mese di marzo. Ecco quindi che HBO Max ha diffuso su Twitter un nuovo promo per pubblicizzare l’uscita in streaming di The Batman il prossimo 18 aprile.

Vengeance is coming. Stream #TheBatman on HBO Max in 7 days. pic.twitter.com/cMpzcEcSd8 — HBO Max (@hbomax) April 11, 2022

Ma non è tutto. Grazie a Comic Book possiamo riportare anche i primi dettagli dell’edizione home video su supporto fisico di The Batman la cui uscita è fissata al prossimo 24 maggio (parliamo degli Stati Uniti, appena conosceremo le specifiche per il nostro mercato le segnaleremo).

Questa la lista dei contenuti extra presenti (chiaramente appena la divisione nazionale della Warner diramerà il comunicato stampa per la versione italiana lo riporteremo):

Vengeance In The Making

Vengeance Meets Justice

The Batman: Genesis

Becoming Catwoman

Looking for Vengeance

Anatomy of The Car Chase

Anatomy of The Wingsuit

A Transformation: The Penguin

The Batmobile

Unpacking The Icons

Deleted Scenes with Director’s Commentary

The Batman è uscito nei cinema italiani lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sull’acclamata pellicola di Matt Reeves basata sui personaggi della DC Comics e prodotta dalla Warner Bros nella nostra scheda.

