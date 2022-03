In una recente intervista con Polygon la truccatrice Naomi Donne ha parlato del lavoro fatto per, il film di Matt Reeves ora nei cinema.

Donne ha parlato nello specifico del trucco che il Bruce Wayne di Robert Pattinson aveva sotto la maschera:

Il trucco agli occhi era un misto di “eyeliner, pigmento, matita e colore liquido per viso“, poi è stato fatto un passaggio aggiuntivo:

Per dare più luminosità abbiamo usato un po’ di pigmento in modo da far riflettere la luce un po’ come il suo costume.