Brutte notizie per il sito dell’Engimista rataalada.com – parte della campagna virale di The Batman – che nelle ultime settimane ha svelato un mucchio di messaggi segreti e contenuti esclusivi

Come potete constatare visitando al pagina, il dominio è stato oscurato dal Dipartimento di Polizia di Gotham:

Per il momento non è chiaro per quanto tempo resterà oscurato il sito, ma vi terremo aggiornati come al solito su tutti gli sviluppi della campagna virale del film di Matt Reeves.

Ricordiamo che la pellicola con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivata al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

