The Batman: Zoe Kravitz sulla difficoltà legata alla presenza di gatti sul set

L’attrice ha scherzato sul fatto che ha bevuto latte durante le riprese esattamente come un gatto e poi ha parlato della sua preparazione:

Ho guardato un mucchio di video di gatti, video di felini, di felini che combattono. La cosa che mi ha intrigato di più è il fatto che non si possa capire cosa pensano, ed è il motivo per cui a volte possono essere percepiti come distanti. Non sai cosa intendono fare… non gli importa! Sono stati la cosa più difficile da controllare sul set. Noi eravamo alle prese con acrobazie folli, ma far stare fermo un gatto? Impossibile!