Oggi come oggi non è chiaro quando sarà ambientato The Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 annunciato pochi giorni fa dai Marvel Studios.

L’ipotesi più accreditata è che la pellicola si svolga negli anni ’60, come suggerisce la prima immagine promozionale che replica l’estetica degli anni in cui i personaggi hanno fatto il loro debutto (novembre 1961). Ben Grimm, tra l’altro, è ritratto mentre legge un’edizione della rivisita LIFE risalente al dicembre 1963, avvalorando tale ipotesi.

Se così fosse, Reed Richards, Sue, Johnny Storm e Ben Grimm potrebbero imbattersi in personaggi che abbiamo già avuto modo di ammirare sul grande schermo nei film dell’Universo Cinematografico Marvel. Questo a patto che i Marvel Studios decidano di ambientare la pellicola nello stesso universo, una cosa di cui non possiamo ancora essere certi.

Eccone alcuni:

Peggy Carter

Sin dalla sua apparizione in Captain America: Il primo Vendicatore, abbiamo visto Peggy Carter in diversi film dell’Universo Marvel, anche se per poco. Il suo ultimo progetto, nei panni di una variante, è stato Doctor Strange nel multiverso della follia.

Avevamo già visto il personaggio alla fine degli anni ’80 in un flashback del primo Ant-Man, mentre in Avengers: Endgame la rivediamo nell’epilogo ambientato negli anni ’50 con Captain America.

Possibile che i Marvel Studios decidano di coinvolgerlo in qualche modo, anche solo per un cammeo? Tutto dipenderà, ovviamente, dall’eventuale presenza dello S.H.I.E.L.D. nella storia.

Howard Stark

Se lo S.H.I.E.L.D. fosse coinvolto da un punto di vista narrativo, ci sarebbe anche la possibilità di assistere a un’apparizione di Howard Stark, interpretato da John Slattery e Dominic Cooper, anche lui apparso in Avengers: Endgame durante il viaggio nel tempo dei Vendicatori.

Il Soldato d’Inverno

Se The Fantastic Four fosse ambientato nel 1963 o comunque tra il 1960 e il 1970, si tratterebbe degli anni di picco della corsa allo spazio. In tal senso, la presenza di Bucky Barnes potrebbe rappresentare un’ottima strizzata d’occhio al coinvolgimento della Russia nella Prima era spaziale.

All’epoca, ricordiamo, Bucky operava come super soldato dell’HYDRA dopo il lavaggio del cervello, perciò potrebbe apparire nelle vesti di un antagonista.

Hank Pym e Janet Van Dyne

Secondo la linea temporale dei Marvel Studios, negli anni ’60 Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) non avevano ancora assunto le vesti di Ant-Man e Wasp, perciò in The Fantastic Four potrebbero apparire in versione più giovane, magari in azione come agenti dello S.H.I.E.L.D.

Cosa ne pensate? Chi potrebbe apparire in The Fantastic Four? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

