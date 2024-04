Per festeggiare il 4 aprile (4-4 Day), i Marvel Studios potrebbero aver dato alcuni indizi su The Fantastic Four, il nuovo film sui Fantastici Quattro in arrivo al cinema il 25 luglio 2025.

Lo studio ha pubblicato innanzitutto un’illustrazione ritraente Johnny Storm con un link a una pagina.

Visitando la pagina ci si ritrova davanti al tipico Errore 404, con H.E.R.B.I.E., il piccolo robot creato nei fumetti da Reed Richards.

Il robot reca su di sé un codice QR, che conduce a un’altra pagina, che contiene cinque fumetti leggibili gratuitamente, ovvero Fantastic Four #1, Fantastic Four #48-50 e Fantastic Four: Life Story #1.

Le scelte non sembrano arbitrarie e potrebbero celare alcuni indizi sul film prossimamente in fase di riprese. Già l’illustrazione con la Torcia Umana ci mostra una città che non sembra affatto contemporanea, ma futuristica. L’altra possibilità è che invece rappresenti una città futuristica secondo le idee degli anni ’60. In ogni caso, si tratta di un’ulteriore conferma della possibilità che il film dei Marvel Studios sia ambientato in una realtà alternativa. Lo dimostra anche la scelta di Julia Garner nei panni di Shalla-Bal, che infatti è un’altra versione di Silver Surfer.

I fumetti contengono altri celebri antagonisti come Galactus e l’Osservatore, mentre Fantastic Four: Life Story è una miniserie che ambienta le vite dei Fantastici 4 in tempo reale nel corso degli anni, partendo proprio dagli anni ’60. Possibile allora che anche il film dei Marvel Studios ci mostrerà i vari decenni della loro storia?

Nel cast di The Fantastic Four troviamo Pedro Pascal (Reed Richards / Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm / la Donna Invisibile), Joseph Quinn (Johnny Storm / la Torcia Umana) ed Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm / La Cosa). Accanto a loro anche Julia Garner nei panni di Shalla-Bal, imperatrice del pianeta Zenn-La e primo amore di Norrin Radd / Silver Surfer (che nella storia di Terra-X del 2000 divenne lei stessa Silver Surfer).

Le riprese del film, diretto da Matt Shakman e scritto da Josh Friedman, Jeff Kaplan, Eric Pearson e Ian Springer, inizieranno in estate.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!

BadTaste è anche su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate