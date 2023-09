In occasione della presentazione in concorso all’80esima edizione del Festival di Venezia, David Fincher ha parlato alla conferenza stampa del suo The Killer, nuovo film con Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Sala Baker, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco.

Il regista ha parlato nello specifico di come vuole che il pubblico reagisce alla visione del film, di certo non provando simpatia per il personaggio interpretato da Fassbender:

La simpatia era l’ultima cosa che avevo in mente riguardo al personaggio. Non aveva bisogno di essere spaventoso, è la banalità del male. La mia speranza è che qualcuno veda questo film e si innervosisca un po’ per la persona che ha dietro in fila alla cassa dal ferramenta.

THE KILLER: LA TRAMA

Dopo un disastroso passo falso, un assassino sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all’uomo su scala globale che giura non essere personale.

Fonte: Variety

