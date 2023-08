In attesa della presentazione a Venezia, ecco due immagini di The Killer, il film diretto da David Fincher realizzato insieme a Netflix e tratto dall’omonima graphic novel francese.

Nel cast del progetto troviamo Michael Fassbender, che compare nelle prime immagini, e Tilda Swinton che sono affiancati da Charles Parnell, Arliss Howard, Kerry O’Malley, Sophie Charlotte, Emiliano Pernía, Gabriel Polanco.

Con una durata di 118 minuti, il film sarà presentato la mattina del 3 settembre ai giornalisti accreditati al Festival del Cinema di Venezia e al pubblico la sera in Sala Grande.

