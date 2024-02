Carson Teva, ranger della Nuova Repubblica dell’universo di Star Wars interpretato da Paul Sun-Hyung Lee comparirà nel film The Mandalorian & Grogu?

Lo stesso attore, parlando recentemente con ScreenRant, ha accennato alla questione:

Incrociamo le dita. Non sapevo nemmeno che stessero facendo un film fino a poco tempo fa, ma sarei pazzo a rifiutare l’offerta. Naturalmente, mi piacerebbe esserci. Ma non si sa mai, ho imparato a non aspettarmi mai nulla e ad essere grato per quello che ho. Alla fine se poi non ci dovessi essere? Ho ancora un lavoro e un universo che amo e che nessuno può portarmi via.