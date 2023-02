The Whale: il produttore difende il casting di Brendan Fraser dalle accuse di obesofobia

The Whale, il nuovo film di Darren Aronofsky (LEGGI LA RECENSIONE), vede come protagonista Brendan Fraser nei panni di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente.

Fin dalla sua presentazione al Festival di Venezia, sono piovute addosso al film alcune accuse di obesofobia, per il fatto di aver scelto per la parte non un attore realmente obeso ma Fraser, che ha dovuto indossare una grande tuta protesica. Dopo la risposta dello stesso Fraser e di Aronofsky, arriva ora quella del produttore della pellicola, Jeremy Dawson. Ecco quanto ha dichiarato al The Hollywood Reporter:

La cosa fondamentale per noi era mostrare una persona che fosse semplicemente un essere umano che aveva dei problemi da affrontare, per cui avremmo voluto provare allo stesso tempo empatia e amore, così come proviamo comprensione, empatia e amore per tutti gli altri personaggi con cui interagisce. Sam [D. Hunter, sceneggiatore] ha estrapolato alcune delle sue esperienze personali e ha preso le mosse da lì. Vogliamo solo essere onesti e sinceri.

Darren [Aronofsky] ha preso in considerazione tutti, e nelle diverse fasi del film sono state prese in considerazione persone e idee diverse. In definitiva, voleva solo trovare la persona migliore per farlo e farlo in modo rispettoso. Ci saranno sempre reazioni diverse a ogni cosa.