Quando sono uscite le prime reazioni internazionali di Thor: Love and Thunder, un giornalista ha evidenziato che nel film di Taika Waititi c’è un omaggio a Cocktail (1988), film cult con Tom Cruise.

In un’intervista rilasciata a Uproxx qualche giorno fa, Waititi ha spiegato nel dettaglio questa sua curiosa scelta:

Penso che molto del design legato a quella cosa è che volevamo sembrasse tutto molto strano. Ci siamo detti: perché non mettere l’insegna del Cocktails and Dreams fuori dalla barca trainata dalle capre? Dopotutto è una barca trainata da capre. Una barca vichinga trainata da capre attraverso lo spazio, che incontra sulla sua strada dei delfini spaziali. E molte di queste cose sono nei fumetti! Altre provengono dalla mitologia norrena: le capre, il lanciare la nave nello spazio… Penso che, dopo aver fatto Ragnarok, con questo film volessimo mostrare qualcosa di altrettanto colorato e ricco di energia, che desse una sensazione euforica, ma volevo che fosse più emotivo, per guidare l’evoluzione del personaggio di Thor. E tra tutti gli elementi che siamo riusciti a mettere nel film, penso sia quello che mantiene questo elemento emotivo. Forse perché dei due è il film più recente, ma credo sia il migliore.

Quindi quando hai finito Ragnarok ti sei detto: “Sai cosa manca a quel film? Un riferimento a Cocktail, dobbiamo correggere questa mancanza.”

Esatto. Il mio grande rimpianto è non aver messo una citazione di Cocktail in Ragnarok. […] Forse l’avrei dovuta inserire nel palazzo di Jeff Goldblum?