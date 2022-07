Durante una chiacchierata con Indiewire, Natalie Portman ha parlato di Thor: Love and Thunder ribadendo che sono un mucchio le scene tagliate dalla pellicola.

Al momento non è chiaro se le scene tagliate in questione saranno diffuse in home video di Thor: Love and Thunder, ma quello che sappiamo per il momento è che nel film avrebbero dovuto esserci anche Jeff Goldblum, Peter Dinklage e Lena Headey.

Ecco le parole dell’attrice:

Ci sono state intere sequenze, pianeti, personaggi e mondi che sono stati tagliati del film, erano scene esilaranti e bellissime per cui abbiamo speso molte energie, sia noi che la troupe. È pazzesco che tanto bellissimo materiale non sia nel film, visto quanto bel materiale c’è già. Solitamente si cerca di trovare un quantitativo sufficiente di materiale di qualità da inserire, ma in questo caso ce ne era a iosa. L’ho trovato davvero sorprendente.

Thor: Love and Thunder è nei cinema dal 6 luglio 2022.

