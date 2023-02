In attesa di scoprire se Top Gun: Maverick riceverà qualche riconoscimento agli Oscar, dove ha ottenuto ben sei candidature tra le quali quella per il Miglior film (Oscar 2023: ecco tutte le nomination), andiamo a leggere cos’ha detto circa il successo della pellicola Jennifer Connelly, l’interprete di Penny, in una chiacchierata con IndieWire.

Riflettendo sull’incredibile accoglienza che il pubblico ha riservato a Top Gun: Maverick nonostante un’uscita avvenuta più di trent’anni dopo il primo capitolo, Jennifer Connelly ha capito che la pellicola avrebbe avuto successo nel momento in cui l’ha vista con i suoi figli:

Non avevo idea di come sarebbe stato accolto al pubblico. Mi spiego meglio: è stato un film bellissimo da fare, ero davvero emozionata al pensiero di lavorarci. È stato bellissimo realizzarlo. La prima volta l’ho visto in un cinema IMAX, ma senza pubblico, ero sola con la mia famiglia (l’attrice, lo ricordiamo, è sposata con Paul Bettany dal 2003, i due hanno tre figli), perché era una proiezione organizzata durante il COVID e c’era Tom Cruise che voleva organizzare questi screening fatti appositamente per i membri del cast. Desiderava davvero che lo vedessimo proiettato su un grande schermo. Ed è stata quella la prima volta in cui ho avuto idea di come il pubblico avrebbe accolto il film. È avvenuto tutto nel momento in cui ho osservato la reazione dei miei figli. Mia figlia era letteralmente seduta sul bordo della poltroncina e ha agitato la gamba per tutto il tempo.