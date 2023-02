Top Gun: Maverick, il regista sul momento divenuto virale fra Cruise e Spielberg: “Surreale”

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del video catturato in occasione degli Oscar Luncheon, in cui Steven Spielberg è stato ripreso mentre parlava con Tom Cruise attribuendo a Top Gun: Maverick il merito di aver letteralmente salvato l’industria cinematografica durante la pandemia (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In occasione dei DGA Awards (ECCO LA LISTA DEI PREMIATI), Deadline ha potuto chiedere un commento sul momento divenuto inevitabilmente virale proprio al regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski. Il filmmaker si è così espresso:

È stato alquanto surreale per diverse ragioni. Sono cresciuto guardando i film di Spielberg, è stato una grandissima ispirazione per me. Vedere lui e Tom avere quella conversazione sul nostro film è stato pazzesco.