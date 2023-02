Oscar Luncheon 2023: bagno di folla per Tom Cruise, l’Academy torna sul caso Will Smith

È tornata al Beverly Hilton Hotel l’Oscar Nominees Luncheon, la tradizionale cena di gala alla quale hanno partecipato i candidati alla 95 esima edizione degli Academy Awards.

Ad accogliere i 182 nominati presenti la neo-eletta Presidente dell’Academy Janet Yang, che si è congratulata e ha parlato delle sfide più recenti affrontate dall’organizzazione, in particolare lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock in diretta mondiale sul palco degli Oscar 2022:

Penso sia importante approfittare di questa rara opportunità, mentre siamo radunati qui tutti insieme, per rispondere ad alcune sfide che l’Academy ha dovuto affrontare di recente. L’anno scorso, sono sicura che lo ricorderete tutti, abbiamo vissuto un evento senza precedenti agli Oscar. Ciò che è accaduto è inaccettabile, e la risposta da parte dell’organizzazione non è stata adeguata. Da ciò che è accaduto abbiamo imparato che l’Academy deve essere completamente trasparente, e responsabile delle sue azioni, insistendo in particolare sull’agire rapidamente, in maniera compassionevole ma decisa, per il bene nostro e della nostra industria. Questo è ciò che dovrete e potrete aspettarvi da noi d’ora in poi.

Yang ha anche affrontato la polemica che ha tenuto banco l’anno scorso prima della messa in onda degli Oscar, e cioè la decisione di consegnare alcuni premi in differita rispetto alla cerimonia. La risposta è stata accolta da un applauso scrosciante:

Abbiamo lavorato duramente per far sì che tutti i premi vengano consegnati dal vivo durante la cerimonia quest’anno.

Tra i presenti, Indiewire conferma che il film che ha ricevuto più applausi quando è stato citato è stato Everything Everywhere All at Once (che ha ricevuto il maggior numero di nomination), incluse le attrici candidate Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh ma anche Stephanie Hsu e Ke Huy Quan. Vivaci anche gli applausi per Colin Farrell (Gli spiriti dell’isola) e Austin Butler (Elvis).

A sorpresa, era presente anche Tom Cruise (candidato al miglior film come produttore di Top Gun: Maverick), che finora aveva saltato buona parte degli appuntamenti con la stagione degli Oscar per via delle riprese di Mission: Impossible 8.

At the Oscar nominees luncheon, we’ve got Michelle Williams, Hong Chau, Tom Cruise, and Steven Spielberg pic.twitter.com/wVScm1WzHr — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 13, 2023

“I want a picture with this man! I want a picture of this man!” Ke Huy Quan, so giddy he’s hopping, has selfied with Tom Cruise pic.twitter.com/7j6JHyjeJJ — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 13, 2023

Tom Cruise & Guillermo del Toro. The hugs!! pic.twitter.com/kL4I5E3u2k — Iss_Pancakes (@Iss_Pancakes) February 13, 2023

Tra gli assenti della serata, sia Ana de Armas (Blonde) che Andrea Riseborough (To Leslie), quest’ultima al centro di una polemica e un’indagine per come è arrivata alla nomination.

Culmine dell’Oscar Nominees Luncheon, la grande foto che raduna tutti i candidati dell’anno, quest’anno realizzata finalmente nel formato “tradizionale”, senza quindi distanziamento sociale.

They’re calling nominees up for the class photo. First up, Jamie Lee Curtis and Ryan Coogler pic.twitter.com/hUqRHaeoER — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 13, 2023

Future Cannes collab? Cate Blanchett is chatting up director Alice Rohrwacher pic.twitter.com/vIr1VOPvrn — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 13, 2023

Congratulations to the Academy Awards Class of 2023, including our very own Craig Hammack and Russell Earl! Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 📸 Richard Harbaugh / A.M.P.A.S. pic.twitter.com/uWlXyLyJz2 — Industrial Light & Magic (@ILMVFX) February 14, 2023

