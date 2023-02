DGA Awards 2023: vincono i registi di Everything Everywhere All At Once e puntano all’Oscar

La corsa di Everything Everywhere All At Once verso gli Oscar ha subito un’importante accelerazione quando ieri sera il film ha ottenuto il riconoscimento più importante alla 75 esima edizione dei Directors Guild of America Awards, i premi del sindacato dei registi di Hollywood.

I DGA, i SAG, i WGA e i PGA sono i quattro premi delle guild più importanti che fungono da principale indicatore sull’orientamento dell’Academy. In particolare, i premi del sindacato dei registi sono un importante indicatore sui nominati alla categoria corrispondente agli Oscar, così come sui vincitori. Dal 1950, sono otto le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2020, quando Sam Mendes ottenne il DGA ma l’Oscar andò a Bong Joon-Ho). L’anno scorso, il DGA andò a Jane Campion, che poi vinse l’Oscar per Il potere del cane.

Quest’anno il premio per la miglior regia in un film è andato a Daniel Kwan & daniel Scheinert, soprannominati “i Daniels”, registi appunto di Everything Everywhere All At Once, che hanno battuto gli altri nominati (tutti uomini) tra cui uno dei favoriti in assoluto all’Oscar: Steven Spielberg. È una donna, invece, la vincitrice del premio per la miglior regia esordiente: Charlotte Wells per Aftersun.

DGA AWARDS 2023: TUTTI I VINCITORI

MIGLIOR REGISTA IN UN FILM

Daniel Kwan & Daniel Scheinert

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE DI UN FILM

Charlotte Wells

Aftersun

(A24)

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Sam Levinson

Euphoria, “Stand Still Like the Hummingbird” (HBO)

MIGLIOR REGISTA IN UNA SERIE COMICA

Bill Hader

Barry, “710N” (HBO)

MIGLIOR REGISTA DI UNA MINISERIE O FILM TV

Helen Shaver

Station Eleven, “Who’s There?” (HBO Max)

MIGLIOR REGISTA DI UN DOCUMENTARIO

Sara Dosa

Fire of Love (National Geographic)

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra sezione speciale.