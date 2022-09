Top Gun: Maverick, il regista torna a parlare dei “nemici senza volto”

Come nel primo film, anche in Top: Gun Maverick i nemici che devono fronteggiare i protagonisti non hanno una precisa identità. Recentemente, in un’intervista con The New York Times, il regista del film, Joseph Kosinski, è tornato a parlare di questa scelta, dopo averlo già fatto al tempo dell’uscita della pellicola in sala. Ecco le sue parole:

Avevamo questa preziosa indicazione dal primo film: un cattivo senza volto e senza nome, che è perfetto perché, ancora una volta, non volevamo fare un film sulla politica. Non è possibile collegarlo a nessun nemico del mondo reale. Anche i piloti in divisa e con la visiera del casco a specchio contribuiscono a dare la sensazione di essere un po’ in una realtà alternativa. È stato un esercizio divertente come regista, creare un nemico non rintracciabile.

