Come noto, alla fine di Transformers: Il risveglio, c’è una scena dopo i titoli di coda che prelude a un ampliamento narrativo del franchise attraverso il crossover con un’altra proprietà intellettuale della Hasbro, quella dei G.I.Joe.

In un profilo pubblicato da Variety, il CEO della Paramount Brina Robbins ha spiegato che questa cosa aveva bisogno dell’approvazione non solo della stessa Hasbro, ma anche di Steven Spielberg e di Michael Bay, produttori della saga cinematografica. Il dirigente ha spiegato che il più restio è stato proprio il regista e produttore di gran parte delle pellicole dell’epopea Hasbro, Michael Bay. Il filmmaker pensava che il crossover poteva in qualche modo sminuire i lungometraggi da lui diretti.

L’ho chiamato 50 volte. Non gli ho dato tregua. E quando alla fine ha smesso di evitare le mie chiamate, sono riuscito a farlo firmare.

Già, ma considerato che Hollywood è sostanzialmente ferma a causa dello scioper degli attori e degli sceneggiatori quando potremo vedere il film? A fornire una – vaga – indicazione è il produttore Lorenzo di Bonaventura che, in un’intervista, spiega:

Stavamo per cominciare una sceneggiatura, ma poi è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori. La nostra speranza era di riuscire ad averlo pronto per il 2025, ma più lo sciopero va avanti, più si sposterà al 2026.

