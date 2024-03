Tutti pazzi per Mary, commedia del 1998 con Cameron Diaz e Ben Stiller, si era rivelata un grandissimo successo al botteghino e col tempo si è guadagnata lo status di cult. Un sequel del film non è stato però mai realizzato e sulla questione è recentemente intervenuto Peter Farrelly, co-regista insieme al fratello Bobby. In un’intervista con CB, ha infatti svelato che si è parlato di continuare la storia:

Scemo & + scemo era il primo, si potevano fare dieci Scemo & + scemo, onestamente, e mi è piaciuto molto Scemo & + scemo 2 – quello che abbiamo fatto. E adoro quei due ragazzi, quindi… riportateli indietro. Tutti pazzi per Mary, quando è uscito hanno parlato di un sequel – lo studio – e onestamente noi abbiamo detto: “È concluso, questo è il punto“.

Ma la coppia di registi, aggiunge Farrelly, ha poi brevemente accarezzato l’idea di realizzare un “There’s Something Else About Mary” (There’s Something About Mary è il titolo originale del primo film), che avrebbe rivelato un segreto scioccante – e apparentemente “non adatto ai minori” – sul passato del personaggio… ma i capi dello studio non erano d’accordo, così i due hanno lasciato perdere.

Tutti pazzi per Mary, lo ricordiamo, vede come protagonista il giovane e impacciato Ted, che decide di ritrovare la sua cotta del liceo Mary, dopo averla persa di vista per anni. Quel che non sa, però, è che la concorrenza è numerosa e spietata. Vi segnaliamo inoltre che recentemente abbiamo parlato del film all’interno della nostra rubrica “rivisti oggi“: qui l’articolo sulla pellicola dei Farrelly.

FONTE: CB

