In occasione del mercato di Cannes, si è parlato del sequel di L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, il thriller d’azione di Jonathan Hensleigh con Liam Neeson e Laurence Fishburne, arrivato al cinema a dicembre 2021.

LEGGI – Netflix si aggiudica The Ice Road con Liam Neeson per 18 milioni di dollari

Come riportato da Deadline, i diritti internazionali della pellicola sono stati venduti ad Amazon Prime Video a una cifra vicina ai 17 milioni di dollari, un quantitativo analogo ai 18 milioni spesi da Netflix per il primo capitolo per la distribuzione statunitense.

Nel film – intitolato Ice Road 2: Road To The Sky – Liam Neeson non si troverà più a fare i conti con l’estremo nord del Canada, ma con le montagne del Nepal dove si imbatterà in un gruppo di mercenari.

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2024 con lo sceneggiatore e regista Jonathan Hensleigh che tornerà a bordo del progetto.

Quanto attendete L’uomo dei ghiacci 2? Ditecelo nei commenti!

Le serie imperdibili

Classifiche consigliate