Venom: la furia di Carnage e Hawkeye sono i titoli più piratati della settimana.

sono i titoli più piratati della settimana.

Quando si tratta di crudi numeri, i cinecomic collegati alle property della Casa delle Idee sono destinati a dominare tutte le classifiche, anche quelle in cui le major che sborsano fior fiore di quattrini per produrre questi progetti non vorrebbero sicuramente comparire come quelle relative ai titoli più piratati.

È Deadline a segnalare che, stando al report di MUSO, nella settimana dal 22 al 28 novembre, il secondo Venom con Tom Hardy e la serie di Hawkeye con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld hanno dominato le chart dei film e delle serie TV più scaricate dai siti di sharing illegale.

Per quel che riguarda le produzioni seriali televisive, dietro a Hawkeye troviamo La ruota del tempo (ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEDICATA ALLA SERIE AMAZON), la serie revival di Dexter, la quarta stagione di Star Trek: Discovery e The Beatles: Get Back di Peter Jackson (LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE).

In ambito cinematografico, alle spalle di Venom: la furia di Carnage (QUESTA LA NOSTRA RECENSIONE) troviamo No Time To Die (ECCO LA NOSTRA RECENSIONE), Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli dei Marvel Studios, Red Notice, il kolossal action prodotto da Netflix e interpretato da Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds e, al quinto posto, Dune, il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve che adatta la prima parte dell’omonimo libro di Frank Herbert. Venom 2 è disponibile dalla scorsa settimana in Digital HD, motivo per cui il film Sony è subito schizzato in testa al podio dei più piratati della settimana.

