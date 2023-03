Wicked: Michelle Yeoh era preoccupata di perdere il ruolo a causa delle sue doti canore

Lo scorso dicembre, vi riportavamo come Michelle Yeoh fosse entrata a far parte del cast di Wicked, adattamento cinematografico del celebre musical di Broadway. Nel film, un prequel del Mago di Oz, l’attrice vestirà i panni di Madame Morrible e, in una recente intervista con Variety, ha rivelato di non sentirsi affatto sicura delle sue doti canore.

Nonostante infatti stia lavorando con un insegnante di canto, temeva la reazione dei produttori:

Sono entrata pensando che sarebbe stato spaventoso, che avrebbero fatto un recasting quando mi avrebbero sentita. Ma mi sto divertendo tantissimo!

A tal proposito, l’attrice commenta i video, diffusi in rete dai fan, in cui canta la colonna sonora di Butterfly and Sword, film di cui è stata protagonista nel 1993. “È successo molti anni fa a Taiwan“, spiega. All’epoca, chiese al compositore di semplificarle le cose per lei. “Gli dissi: ‘Non canto e non parlo mandarino. Puoi per favore non avere molte parole?’. Ma poi, la prima volta che me l’ha fatto vedere, ho pensato: ‘Stai scherzando!’“.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Yeoh in Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE), per il quale ha ottenuto una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista.

Per quanto riguarda Wicked, ricordiamo invece che il film verrà diviso in due parti, la prima in arrivo a dicembre 2024, la seconda un anno dopo. Nel cast anche Ariana Grande come Glinda, Cynthia Erivo come Elphaba e Jonathan Bailey come Fiyero. La sceneggiatura è stata scritta dal compositore e autore Stephen Schwartz e dalla librettista Winnie Holzman: basato sul romanzo di Gregory Maguire Strega: Cronache dal Regno di Oz in Rivolta, il musical è stato visto da 50 milioni di spettatori provenienti da tutto il mondo

Cosa ne pensate delle parole di Michelle Yeoh su Wicked? Se siete iscritti a Badtaste+ potete lasciare un commento qui sotto!

FONTE: Variety