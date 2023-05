Will Poulter è da tempo al centro di frequenti discussioni relative al suo aspetto fisico. In un’intervista con GQ, l’attore, interprete di Adam Warlock in Guardiani della Galassia 3 (LEGGI LA RECENSIONE), ha parlato apertamente della questione, chiedendosi perché sia così fondamentale per molte persone.

Ecco le sue parole:

Negli ultimi anni, praticamente ogni giorno, qualcuno mi scatta una foto senza chiedermelo, il che mi mette a disagio. In larga misura, il privilegio maschile mi ha protetto da questo tipo di oggettivazione e l’idea è che finora sono stato in grado di svolgere il mio lavoro senza che il mio aspetto fisico fosse oggetto di discussione. Questo privilegio non è stato concesso alle mie controparti femminili nel settore. È stato strano quando le persone hanno iniziato a discutere online sul mio aspetto fisico, se fosse considerato attraente o meno. Mi sento molto a mio agio e sicuro di non essere convenzionalmente attraente, perché ho sempre ricevuto osservazioni sul mio aspetto insolito: che si tratti delle mie sopracciglia o di qualsiasi altra cosa, la gente ne ha fatto una questione. Penso che questo parli di una questione più ampia: perché discutiamo o passiamo così tanto tempo a discutere dell’aspetto fisico delle persone? Soprattutto nel caso delle donne. Ma che tu sia maschio o femmina, perché ci si concentra così tanto su questo? Purtroppo i social media hanno creato l’idea problematica che l’opinione di tutti su tutto abbia la stessa importanza.

Poulter precisa poi di non essere comunque contento se i commenti sul suo aspetto fisico siano oggi molto cambiati rispetto a quelli che riceveva all’inizio della sua carriera, che lo ha visto prendere parte in particolare alla saga de Le cronache di Narnia e a Come ti spaccio la famiglia. Ecco perché:

È un po’ difficile non accettarlo come “Sei stato brutto per la maggior parte della tua vita, e ora le cose stanno migliorando un po’!“. Non so se sono solo io ad essere cinico, ma è difficile non prenderlo come un complimento a rovescio. La gente lo dice come se fosse positivo, ma potrebbe anche contribuire a creare un complesso.

