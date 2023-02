Winnie the Pooh: Blood and Honey, annunciato il sequel, che sarà ispirato a Terrifier 2

Lo scorso lunedì, l’account Twitter ufficiale di Winnie the Pooh: Blood and Honey (GUARDA IL TRAILER) ha annunciato che verrà realizzato un sequel del film, condividendo il primo poster. “Più sangue, più miele” la frase della didascalia.

Potete vedere il post qui sotto:

Winnie the Pooh: Blood and Honey è uno slasher ispirato al noto personaggio per bambini. Nel film, Craig David Dowsett e Chris Cordell interpretano rispettivamente Winnie e Pimpi, che vanno su tutte le furie quando Christopher Robin (Nikolai Leon) li abbandona nel Bosco dei 100 acri per andare al college. I due amici diventano quindi dei selvaggi aggredendo le persone che abitano intorno alla foresta.

Al momento, il film ha avuto una breve uscita nei cinema negli Stati Uniti, dove sarà nuovamente disponibile in un numero maggiore di sale a partire dal 15 febbraio.

A parlare del sequel è stato inoltre il regista, Rhys Frake-Waterfield, che, in un’intervista con SFX, ha svelato quale film prenderà come riferimento. Ecco le sue parole:

I principali franchise a cui ho pensato durante la realizzazione di questo film sono stati Halloween, Non aprite quella porta e Wrong Turn. Mi piace molto Wrong Turn. Non è grande come gli altri, ma il primo è nella mia piccola lista di film horror che amo. E dato che presto ci sarà il sequel [di Winnie The Pooh] Terrifier 2 sarà uno dei miei punti di riferimento fondamentali. Voglio essere sicuro di fare le stesse cose epiche e grandiose che hanno fatto loro. Voglio provare a spingerlo ancora più in là.

Diretto da Damien Leone, Terrifier 2 è un horror low-budget che l’anno scorso si è rivelato un successo inaspettato: costato appena 250 mila dollari, ha superato i 10 milioni di incasso al box-office statunitense.

FONTE. Twitter/SFX