Justice League, il film corale dei supereroi della DC Comics, doveva rappresentare una sorta di culmine, di apice di quanto Zack Snyder stava facendo sul grande schermo con le popolari icone fumettistiche.

Poi però, come noto, il regista ha abbandonato la regia del blockbuster per via del suicidio di sua figlia Autumn e Justice League è stato portato a termine – o meglio, rifatto quasi da zero – da Joss Whedon che aveva già iniziato a collaborare alla pellicola mentre Snyder era ancora a capo del progetto per cercare di stemperare e snellire con il suo stile la “gravitas” della sceneggiatura alla base del progetto.

Il film è poi finito per piantare il primo chiodo della bara del vecchio Universo Cinematografico della DC che si è poi portato avanti più o meno stancamente e con un’altalena di buoni risultati commerciali e flop clamorosi fino a oggi. Nel mentre, nel 2021, Zack Snyder è comunque riuscito a mostrare al mondo la sua nota e discussa Snyder Cut.

Dal profilo che l’Hollywood Reporter ha dedicato al regista, possiamo apprendere la sua opinione sull’operato di Joss Whedon e sulla scelta fatta al tempo dalla Warner di cercare di rendere Justice League più simile a un lungometraggio dei Marvel Studios.

Cosa ha detto Zack Snyder sulla Justice League di Joss Whedon

Il regista di 300, L’uomo d’acciaio e Batman v Superman crede che la mossa fatta al tempo dalla Warner Bros sia stata profondamente sbagliata e motiva così la sua posizione:

Tenevamo profondamente a ciò che stavamo facendo. Non cercavamo di realizzare un film degli Avengers. Non eravamo intenzionati a fare qualcosa del genere. Non avremmo neanche saputo come farlo, in tutta onestà. E allora hanno chiamato qualcuno che sapeva farlo. Non ho mai visto la versione di [Whedon], ma non era la risposta adatta.

Con un costo che, secondo stime che sarebbero addirittura per difetto, ha toccato quota 300 milioni di dollari (senza tenere conto della P&A), Justice League ne ha poi incassati “solo” 657,9 venendo completamente distrutto anche dalla stampa di settore di tutto il mondo.

