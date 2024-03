Le prime indiscrezioni su Megalopolis e l’accordo tra Chalamet e la Warner

Ancora novità sul fronte Scream 7: dopo l’addio di parte del cast e del regista, e l’annucio del ritorno di Neve Campbell nel cast e del debutto di Kevin Williamson alla regia, ora anche Courteney Cox è in trattative per tornare nei panni dell’iconica reporter Gale Weathers: LEGGI – Scream 7: Courteney Cox in trattative per tornare a interpretare Gale Weathers Intanto Melissa Barrera è tornata a parlare del suo licenziamento, spiegando all’Hollywood Reporter che “Niente di tutto questo mi rende felice” e che è stato “tutto molto triste perché tengo profondamente alla saga. È solo brutto che sia andata così”. Barrera ha poi commentato anche l’addio del regista e il cambiamento radicale della produzione, anche se non ha voluto citare Neve Campbell…