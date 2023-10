Le trattative tra attori e studios, il nuovo film di Miyazaki a Lucca

All’interno degli annuali Incontri di cinema d’essai organizzati dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai a Mantova, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Lo scambio è stato molto interessante: si è parlato di come Barbera ha cambiato il festival in questi 12 anni, e anche di come è cam...