La recensione di 99 lune il film di Jan Gassman presentato a Cannes ACID in uscita in sala il 29 giugno

C’è un assalto sessuale all’inizio di 99 lune. Non è un uomo ad assalire una donna ma il contrario. Bigna assale (per modo di dire) Frank e lo coinvolge in un atto sessuale orale a vantaggio di lei in un parcheggio. Per lei è una pratica standard, ha un lavoro scientifico che la assorbe di giorno e la cui tensione scarica in incontri fugaci notturni o pomeridiani con uomini mascherati che poi non rivede più. Quello con Frank è uno di questi molti impeti momentanei. Il film però inizia davvero subito dopo l’atto, quando a noi è chiaro che per Frank quell’incontro sessuale non è niente di passeggero e tutto di devastante. È successo qualcosa e quella che poteva essere un’esperienza come molte altre ha, almeno per lui, un significato.

Lungo il resto di 99 lune saltiamo continuamente avanti nel tempo di alcune “lune” (che è una maniera umorale, pretestuosa e anche un po’ pretenziosa di ...