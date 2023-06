La recensione di A Beautiful Life, il film in uscita il 1 giugno su Netflix

Paese che vai amore contrastato che trovi. Nel mondo fatato di Netflix in cui ogni nazione può produrre film dal medesimo look e dal medesimo svolgimento, come in un non-luogo di produzione entrati nel quale lo stile si uniforma e la pasta cinematografica si adegua al contenitore, una commedia sentimentale sulla musica danese ha l’impatto di un qualsiasi film americano. Anche in un film come A Beautiful Life le differenze bisogna cercarle con il lanternino, gli specifici culturali pure, mentre un’idea di cinema che appartenga al paese di provenienza è meglio rinunciare a trovarla. Questi sono film Netflix e il paese da cui provengono è Netflix stesso.

Dentro questa storia di un musicista pieno di talento che tuttavia fa il pescatore perché viene da una famiglia di pescatori, c’è in realtà una storia d’amore e classi sociali diverse. A notare il talento del protagonista è una famiglia di produttori che era sort...