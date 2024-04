La recensione di Ennio Doris – C’è anche domani, il film sulla vita di Ennio Doris, al cinema il 15, 16 e 17 aprile

L’uomo che migliorava la vita alla gente. L’Ennio Doris di C’è anche domani è una figura messianica, ogni sua azione è improntata all’altruismo e a fare qualcosa per gli altri. Eroe tradizionale che nella prima scena gioca a scopetta nel suo paesino, su un tavolo di legno con amici locali, ma come Batman è chiamato al dovere da una telefonata che lo avverte che è in arrivo una crisi fortissima. L’espressione si fa grave, e mentre i compagni di scopetta vanno via in Ape Piaggio, dietro l’angolo Ennio prende il suo elicottero: è ora di andare. Quello che seguirà sarà un ritratto agiografico a misura di fiction, cioè fatto per ridurre ogni suo momento al proprio stereotipo di riferimento (e senza metterlo in discussione ma anzi cercando di centrarlo in pieno), con la peggiore opinione possibile del proprio spettatore di riferimento: qualcuno che possa capire sol...