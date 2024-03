La recensione di Eravamo bambini, il film di Marco Martani in uscita in sala dal 21 marzo

È veramente strano che un film Wildside, uno scritto e diretto da uno dei fondatori dello studio (Marco Martani), sia prodotto così: con musiche generiche, un look dimesso e in disarmo e una recitazione tirata via. Non è una confezione da B movie (che pure ci sarebbe stata bene) ma una che fornisce l’impressione di essere stata messa insieme in fretta. Anche per questo, nonostante il soggetto di Eravamo bambini sia molto buono, nonostante i personaggi, le loro relazioni e l’intreccio in cui sono coinvolti siano giusti, il film poi è un continuo sprecare questa buona impostazione.

Un gruppo di amici rimasto blandamente in contatto da adulti, dopo aver passato diverse estati insieme in Calabria, decide di tornare lì in Calabria per sistemare qualcosa che si intuisce essere grave. Le loro vite non sono andate bene anche per chi ha avuto successo. Vediamo il loro ritorno insieme a diversi flashback d...