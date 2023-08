La recensione di I peggiori giorni, il film a episodi sequel di I migliori giorni, al cinema dal 14 agosto

Questo è il secondo capitolo di una ideale trilogia in via di completamento e viene dopo I migliori giorni. La struttura è la stessa: alcune famiglie (una è proprio la stessa) si incontrano in alcune date topiche dell’anno, e si scontrano. Si scontrano tra di loro ma si scontrano anche le loro idee e visioni di mondo. Sono personaggi singoli ma in un modo o nell’altro simboleggiano alcune spinte che esistono nella nostra società. Una famiglia deve prendere una decisione riguardo la donazione di un rene ad un padre molto vecchio (un intreccio da commedia italiana caustica classica); un operaio prende in ostaggio il suo padrone che è anche suo parente; dei genitori i cui figli hanno messo online un video terribile cercano di risolvere la situazione; un uomo che deve passare sopra a delle umiliazioni per la figlia viene a patti con il suo passato.

In teoria non c’è differenza con il...