La recensione di I migliori giorni in uscita in sala il 1° gennaio

Esiste un nuovo segmento di commedie italiane che ha i suoi principali esponenti in Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo (due attori che da anni sono anche registi e sceneggiatori di alcuni dei loro film), un tipo di commedie che vogliono essere popolari, con attori popolari, trame popolari, personaggi popolari e tutto quello che di commerciale si può voler fare, ma con un fattore di riflessione sulla società e in certi casi e di serietà dei temi trattati in altri molto superiore alla media. Commedie sì, ma con cose da dire (si pensi a Viva l’Italia o a Che vuoi che sia). Fino ad ora questo segmento particolare non ha riservato sorprese, né tantomeno film davvero interessanti da ascoltare (figuriamoci di divertenti da vedere!), ma I migliori giorni imposta un nuovo standard.

Film in 4 episodi diretto da Bruno e Leo (due per uno), I migliori giorni utilizza quattro feste comandate (Natale, Capodanno, San Valentino e l’8 ma...