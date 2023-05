La recensione di Love Again, la commedia romantica in sala dall’11 maggio

“Ci si può innamorare di qualcuno solo tramite le parole?” Forse sì, di sicuro le parole in questione non devono però essere quelle di questo film.

Love Again è una commedia romantica senza grande ironia, che si prende dannatamente sul serio e che crede nella sua smielata storia di colpi di fulmine via messaggio con una ingenuità che fa a pugni con il proprio genere. Un film che sembra colpire genericamente nel mucchio delle convenzioni fino a contraddirsi, uno che fa dire all’amica della protagonista che finalmente lei (la protagonista) ha conosciuto qualcuno non tramite una app, ma la trama racconta di lei che questo nuovo ragazzo lo conosce pensando di mandare messaggi di testo al suo defunto marito, come forma di elaborazione del lutto, e invece li riceve lui. Si conosceranno quindi, si innamoreranno fino a che non salterà fuori che lui “ha mentito”, il grande ostacolo di qualsiasi commedia roman...