La recensione di Monkey Man, il film di Dev Patel in uscita al cinema il 4 aprile

Fino a oggi non è stato proprio un attore d’azione Dev Patel, solo una piccola parte della sua carriera l’ha passata in quel tipo di film, eppure il suo esordio da regista mostra quanto conosca bene il cinema d’azione. Monkey Man non è la replica di altri stili, non è un film che fa azione per trovare più facilmente un pubblico ma uno che vuole fare davvero cinema action. Tutta la prima parte dimostra di sapere quanto il cinema d’azione sia il parente più vicino del cinema muto, funziona solo per immagini e usa i dialoghi come fossero un tappeto sonoro. Nulla di ciò che è importante viene detto, le parole che i personaggi si scambiano sono come i costumi, le scenografie o il trucco, servono a definire un tono e le singole personalità. Tutto quello che invece va compreso della trama o dell’intreccio è suggerito con immagini, indizi sullo sfondo e piccoli movimenti di camera. È il pubblico a indagare le im...