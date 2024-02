La recensione di Pensati sexy, il film di Prime video con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

Che presenza Valentina Nappi! Lo sapeva già chi ha visto Queen Kong o Io sono Valentina Nappi, due film diversi dal porno (anche se non troppo lontani) girati da Monica Stambrini intorno a lei, esplorazioni da cinema d’autore in cui Nappi esce fuori con una potenza fisica dirompente. E anche in Pensati Sexy, un film mainstream, una commedia femminista con risvolti sentimentali, la sua presenza scenica non perde in potenza, anzi anche da ferma è anima ed elettrizza le singole scene. Non è solo questione di retropensiero degli spettatori (che sanno cosa fa di solito, in che maniera e con quale potenza), è proprio una capacità di ingaggiare un rapporto con l’obiettivo che la impone all’attenzione dello sguardo.

La storia intorno a lei è quella di una ragazza che non si sente bella perché non ha un fisico magro, che sente di avere forme sbagliate o chili di troppo (Diana Del Bufalo