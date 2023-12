La recensione di Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, il film di Natale dedicato a Batman e figlio disponibile su Prime Video dall’8 dicembre

Forse 96 minuti sono troppi. Forse l’idea di un film di animazione natalizio per piattaforma, centrato sul figlio di Bruce Wayne (Damian Wayne) e la sua prima mini avventura nel mestiere del padre, una in cui dimostrare a lui di essere pronto a fare la vita del supereroe contro una serie dei più grandi nemici del papà, poteva essere un mediometraggio o uno di quei corti corposi da 30 minuti.

Perché i 96 minuti li regge a fatica questo Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale, orchestrato in una serie di microscene d’azione volte a formare il piccolo nuovo Batman, prima fisicamente e poi eticamente. Diretto da Mike Roth (già al lavoro su SpongeBob e si vede) è animazione per la famiglia nel senso più stretto possibile, anzi ad essere precisi è animazione per padre-figli, una storia di paternità in cui la prospettiva oscilla tra la...