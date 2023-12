La recensione di Prendi il volo, il film della Illumination in sala dal 7 dicembre

Nel mondo dei film Illumination tutto si svolge come si è già svolto in altri film. Più ancora della Pixar dei primi 10 anni, la replica di modelli e strutture del cinema dal vero e non, è la pietra su cui si fonda il grosso della loro produzione. In questo caso National Lampoon’s Vacation è il modello, lo stesso che ha usato un altro film animato recente I Mitchell contro le macchine, ovvero un’avventura familiare in un viaggio/vacanza disastroso dal quale uscire più uniti. Per le anatre protagoniste più che un viaggio è una migrazione, ma il risultato è lo stesso: non sono abituati a farlo, sono costretti a farlo e insieme vivranno avventure che faranno maturare i figli, li uniranno ai genitori e riaccenderanno la passione tra madre e padre.

Come se andassero all’essenza del genere family alla Illumination stavolta non scelgono di costruire una famiglia non convenzionale e farla viaggiare, come faceva...