Non c’è alcun dubbio: Baldur’s Gate III è il videogioco più importante di questo 2023. Dopotutto stiamo parlando di un’opera che lascia totale libertà al giocatore, avvicinandosi incredibilmente al mondo dei giochi di ruolo cartacei ai quali è essa stessa ispirata. I ragazzi di Larian Studios avevano già dimostrato le loro grandi capacità con Divinity: Original Sin II, ma questa volta sono riusciti a spingersi ancora oltre. Ancora più in alto, verso l’Olimpo delle software house più importanti sulla piazza. È anche per questo che Baldur’s Gate III merita di essere elogiato. Perché è la testimonianza di come una “piccola” realtà possa ascendere, dando vita a un titolo più curato, rifinito e appagante di quelli proposti dalle tanto blasonate aziende AAA.

Era inevitabile, quindi, che l’opera di Larian trionfasse nel corso dei recenti The Game Awards, trasmessi in diretta su Twitch giovedì notte.

Per celebrare la vittoria di Baldur’s Gate III abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, riflettendo sui cinque film da vedere se avete amato l’epico viaggio ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons. Allo stesso tempo, però, la lista di pellicole qui sotto funziona anche al contrario: se avete già visto i film in questione, forse dovreste ponderare l’acquisto dell’ultima fatica di Larian. Potrebbe essere il modo perfetto per chiudere in bellezza questo 2023 carico di videogiochi sensazionali, che hanno dimostrato quanto l’industria del gaming abbia raggiunto ormai la piena maturazione.

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI

Impossibile non cominciare la nostra lista con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, pellicola del 2023 diretta da Jonathan Goldstein e da John Francis Daley. Il film non solo porta sul grande schermo il gioco di ruolo targato Wizards of the Coast, ma lo fa dando grande valore a ogni singolo personaggio. I vari eroi che compongono un party, infatti, sono un elemento fondamentale ben noto a chiunque giochi a D&D e, di conseguenza, anche a tutti coloro che hanno messo le mani su Baldur’s Gate III. Un sapiente mix tra protagonisti tormentati e altri più scanzonati, infatti, è alla base di un gruppo di avventurieri ben bilanciato. Caratteristica a quanto pare conosciuta anche dai due registi che, insieme a Michael Gilio, si sono occupati di scrivere una sceneggiatura che emoziona e diverte per tutte le due ore (circa) di durata della pellicola.

WILLOW

Film del 1988 diretto da Ron Howard, Willow è un dark fantasy con protagonisti Warwick Davis e Val Kilmer. Una pellicola che porta la firma di George Lucas, che ne scrisse il soggetto e ne supervisionò il lavoro. Nonostante la cura maniacale riposta soprattutto negli effetti speciali, Willow non fu il successo tanto sperato, ma riuscì comunque a creare una solida fanbase che, negli anni, ha permesso all’opera di diventare una sorta di cult. I toni oscuri (ma non troppo) della pellicola ci sono spesso tornati in mente giocando a Baldur’s Gate III. Il titolo Larian, infatti, presenta delle inaspettate virate dark, che si allontanano dai fantasy più classici per abbracciare il lato oscuro di questo genere narrativo. Un lato esplorato diversi anni fa proprio da film come Willow. Segnaliamo, infine, che nel 2022 è uscita una serie tv su Disney+ che dovrebbe fare da seguito alla pellicola di Ron Howard. Vi evitiamo circa otto ore di strazio: potete tranquillamente evitare di vederla.

KAAN PRINCIPE GUERRIERO

Se Willow è diventato una piccola perla del genere fantasy, lo stesso non si può dire di Kaan principe guerriero. Forse a causa di un titolo veramente poco accattivante, il film del 1982 diretto da Don Coscarelli (Fantasmi) è lentamente caduto nel dimenticatoio. Un vero peccato, dato che la storia presenta diverse caratteristiche interessanti, come un’inaspettata vena grottesca e delle situazioni che dimostrano quanto i “film per famiglie” fossero più maturi in passato. Il vero legame con Baldur’s Gate III, però, è la capacità di Kaan di parlare con gli animali. Una caratteristica che chiunque abbia giocato il titolo Larian sa bene quanto possa rivelarsi utile durante la campagna principale (e non solo). Se siete alla ricerca di un’opera fantasy bizzarra, ma affascinante, il nostro consiglio è comunque di dare una possibilità a Kaan principe guerriero. Potrebbe rivelarsi una vera sorpresa.

WARCRAFT – L’INIZIO

Warcraft – L’inizio ha avuto un percorso abbastanza bizzarro al cinema. Con un budget di circa 160 milioni di dollari, il film diretto da Duncan Jones ha incassato in America solamente 47,3 milioni, assumendo le sembianze di un vero flop. Con la distribuzione all’estero, però, il film si è ripreso totalmente, raggiungendo la notevole cifra di 433,6 milioni (soprattutto grazie al box-office cinese). Una cifra che, nel mondo delle trasposizioni di videogames, è seconda solamente a quella raggiunta da Super Mario Bros. – Il film. La pellicola ha ricevuto diverse critiche negative, ma vanta diversi elementi per cui ci sentiamo di elogiarla. Elementi come la CGI e, in generale, la direzione artistica, che è passata evidentemente per le sapienti mani di Blizzard. Un peccato che, a distanza di anni, non si sia ancora parlato di un seguito, visto il finale aperto.

LEGEND

Chiudiamo la nostra lista con Legend, pellicola del 1985 diretta nientemeno che da Ridley Scott e con protagonista un giovanissimo Tom Cruise. Il film potrebbe tranquillamente rappresentare una sessione di Dungeons & Dragons o una missione secondaria di Baldur’s Gate III. Ci sono, infatti, tutti quegli elementi necessari per dare vita a un’opera fantasy dal sapore classico. Armi e armature magiche, creature fantastiche e un terribile signore del male deciso a rapire l’amata del protagonista. Un film che non riesce a nascondere i quasi quarant’anni sulle spalle, ma che proprio per questo è avvolto da una patina nostalgica che lo cristallizza nel tempo. Non il miglior fantasy di sempre, ma quello di cui potrete aver bisogno per andare sul sicuro per crogiolarvi in questo genere, al giorno d’oggi sempre meno presente al cinema.

E voi che cosa ne pensate? Avete già terminato la vostra prima run di Baldur’s Gate III, oppure non vi siete ancora avvicinati al titolo di Larian? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a elencarci i vostri fantasy preferiti attraverso i nostri canali social (TikTok incluso).

