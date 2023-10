Dogman di Luc Besson, al cinema dal 12 ottobre, è solo l’ultimo di una lunga serie di film che hanno raccontato il mondo drag; ecco 15 titoli imprescindibili per iniziare a conoscere questo universo

Nel corso degli ultimi cinquant’anni, il cinema a tematica drag ha subito una trasformazione significativa, evolvendo da nicchia marginale a fenomeno culturale ampiamente riconosciuto e celebrato. Negli anni ’70, film come Pink Flamingos hanno introdotto al grande pubblico personaggi audaci e controversi, anche se spesso confinati nei circuiti underground. Erano rappresentazioni senza filtri, che sfidavano le norme sociali e mettevano in discussione le aspettative convenzionali di genere e identità.

LEGGI – La recensione di Dogman

Con il passare del tempo, i film a tematica drag hanno cominciato a guadagnare maggiore visibilità e apprezzamento. Negli anni ’90, Priscilla, la regina del deserto e A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar hanno portato la cultura drag alla ribalta, celebrando la libertà di espressione e la diversità con una combinazione di humor, pathos e spettacolo visivo.

L’evoluzione è continuata nel nuovo millennio, con una maggiore inclusione e rappresentazione della comunità drag nel cinema mainstream. Il genere ha ampliato i suoi orizzonti, esplorando tematiche più profonde e complesse e contribuendo a dare voce e visibilità alle esperienze dei performer drag e in maniera più ampia delle persone transgender. Film e documentari come Paris is Burning e The Death and Life of Marsha P. Johnson non solo intrattengono, ma educano il pubblico, creando maggior consapevolezza e comprensione.

Oggi, il cinema a tematica drag è un terreno fertile per l’esplorazione artistica, sociale e politica. Con un riconoscimento sempre maggiore, questi film continuano ad ampliare i confini del proprio target, invitando il pubblico a riflettere su questioni di identità, autenticità ed espressione di sé in un mondo in continua evoluzione.

Non a caso, anche Luc Besson nel suo Dogman ha scelto di ambientare una larga parte dell’esistenza del protagonista Douglas in un locale che riserva una serata agli spettacoli drag. Lo stesso Doug si esibirà – come visibile nel trailer del film – in diverse performance en travesti, omaggiando grandi dive del passato.

In attesa di vedere Dogman, ripercorriamo il modo in cui il cinema ha rappresentato e brillantemente utilizzato l’universo drag attraverso 15 film iconici.

The Queen (1968)

Pionieristico documentario di Frank Simon, The Queen dipinge con vivide pennellate la subcultura delle drag queen negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60. Al centro del film troviamo il dietro le quinte del Miss All-America Camp Beauty Contest del 1967, un concorso di bellezza per drag queen tenutosi a New York i cui partecipanti, provenienti da diverse parti del paese, condividono le loro vite e aspirazioni. Un ritratto intimo e toccante di un mondo allora sconosciuto ai più, che evidenzia le sfide personali e sociali affrontate dai suoi protagonisti in un’epoca di forte repressione e stigmatizzazione, contribuendo a gettare le basi per i futuri movimenti di liberazione LGBTQ+.

Pink Flamingos (1972)

Film cult del regista John Waters, segue la vita eccentrica e oltraggiosa di Divine, autoproclamata “la persona più disgustosa del mondo”. In Pink Flamingos, ambientato in un mondo bizzarro e macabro, Divine è determinata a mantenere il suo titolo nonostante le sfide dei concorrenti rivali, i Marbles, una coppia altrettanto perversa. Un film sconsigliato ai deboli di cuore, una commedia nera carica di umorismo crudo e scene scioccanti. Sebbene non racconti direttamente il mondo drag, merita una menzione per aver riservato il ruolo della protagonista all’alter ego drag di Harris Glenn Milstead, futuro ispiratore della strega Ursula di La Sirenetta.

Il vizietto (1978)

Renato (Ugo Tognazzi) e Albin (Michel Serrault) sono una coppia gay che gestisce un night club di drag queen a Saint-Tropez. Quando il figlio di Renato annuncia il suo fidanzamento con la figlia di un diplomatico conservatore, la coppia è costretta a mettere in scena una farsa per apparire come una famiglia tradizionale, con risultati comicamente disastrosi e toccanti. Albin, abituato a esibirsi in drag, dovrà portare la finzione in casa propria, interpretando l’improvvisato ruolo di moglie di Renato.

Victor Victoria (1982)

Ambientato nella Parigi degli anni ’30, il film di Blake Edwards segue le vicende di Victoria (Julie Andrews), una cantante squattrinata che, con l’aiuto di un amico, si trasforma in “Victor”, una star del cabaret maschile che si esibisce in drag. Questa commedia musicale elegante e frizzante esplora temi di identità di genere, amore e illusione, mentre Victoria/Victor naviga nel mondo dello spettacolo tra diverse complicazioni romantiche mantenendo la sua doppia identità.

Paris Is Burning (1990)

Immersione profonda nella cultura delle sale da ballo di New York negli anni ’80, questo documentario esplora non solo le vite delle drag queen, ma dei membri della comunità arcobaleno in generale. Diretto ispiratore della serie Pose e del fortunato programma RuPaul’s Drag Race, rivela le sfide, le trionfi, le speranze e i sogni di individui che hanno creato un sub-cultura unica, offrendo uno sguardo intimo su un mondo spesso incompreso.

Priscilla, la regina del deserto (1994)

Due drag queen e una persona transgender intraprendono un viaggio attraverso il deserto australiano su un autobus colorato chiamato Priscilla. Insieme, affrontano pregiudizi, ostacoli e scoprono la bellezza dell’amicizia e dell’accettazione mentre si esibiscono in stravaganti spettacoli in città remote. Illuminato dalle emozionanti performance di Terence Stamp, Hugo Weaving e Guy Pearce, il film di Stephan Elliott ha ispirato un musical di grande successo che ha debuttato nel 2006.

A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar (1995)

Diretto dalla regista britannica Beeban Kidron, viene spesso considerato la risposta statunitense a Priscilla, la regina del deserto. Il film segue Vida (Patrick Swayze), Noxeema (Wesley Snipes) e Chi-Chi (John Leguizamo), tre drag queen in viaggio verso Hollywood per partecipare a un concorso di bellezza. Quando la loro auto si guasta in un piccolo paese, sono costrette ad adattarsi alla vita di provincia, offrendo agli abitanti locali lezioni preziose sull’amore e l’accettazione. Inizialmente, per i ruoli delle tre protagoniste erano stati contattati Gary Oldman, Mel Gibson e Viggo Mortensen.

Flawless – Senza difetti (1999)

Walt (Robert De Niro), una ex guardia di sicurezza, è rimasto invalido a causa di un ictus. Per migliorare la sua capacità di parlare, gravemente danneggiata, inizia a prendere lezioni di canto da Rusty (Philip Seymour Hoffman), esuberante performer drag e vicino di casa. A dispetto di accesi contrasti iniziali, i due sviluppano un’amicizia improbabile e profonda. Affrontando insieme pregiudizi e sfide personali, imparano il valore della tolleranza, dell’autenticità e della comprensione reciproca.

Girls Will Be Girls (2003)

Il film si immerge nelle complicate e tragicomiche vite di Evie, Coco e Varla, tre donne (interpretate dai performer drag Jack Plotnick, Clinton Leupp e Jeffery Roberson) che si destreggiano attraverso i fallimenti e i successi dell’amore, della carriera e dell’amicizia, il tutto condito con un umorismo cinico e tagliente.

Kinky Boots (2005)

Charlie (Joel Edgerton), in crisi per salvare l’azienda di calzature di famiglia, si allea con Lola (Chiwetel Ejofor), una drag queen, per produrre stivali di alta qualità per le performance en travesti. Insieme trasformano l’azienda, imparando al contempo lezioni inestimabili sull’accettazione e sulla diversità. Il film di Julian Jarrold stato adattato in forma di musical teatrale, con musiche e testi di Cyndi Lauper. Questa versione, che ha debuttato nel 2013, ha conquistato fama mondiale e riconoscimenti.

I Am Divine (2013)

Ritratto intimo e coinvolgente di Harris Glenn Milstead alias Divine, musa di John Waters, questo documentario esplora la vita, la carriera e l’impatto culturale dell’iconica drag queen che ha rotto barriere e definizioni convenzionali di genere e bellezza.

Viva (2015)

Produzione irlandese interamente girata a Cuba in lingua spagnola, Viva racconta la storia di Jesus (Héctor Medina), giovane performer drag con sogni di fama, che si scontra con le dure realtà della vita e dell’industria dello spettacolo, offrendo un affascinante sguardo sulle prove e sulle tribolazioni del mondo dell’intrattenimento, affrontando con sensibilità la lotta del protagonista per trovare la propria voce.

L’uragano Bianca (2016)

Dopo essere stato ingiustamente licenziato a causa della propria omosessualità, un insegnante texano (Roy Haylock) si trasforma nella formidabile drag queen Bianca Del Rio, tornando a scuola per compiere la propria vendetta insegnando importanti lezioni sull’accettazione e sulla tolleranza. Il progetto nacque ben prima che Haylock guadagnasse fama mondiale grazie alla vittoria di RuPaul’s Drag Race nei panni, appunto, di Bianca Del Rio.

The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017)

Questo toccante documentario indaga sulla vita, l’eredità e la misteriosa morte, etichettata come suicidio, di Marsha P. Johnson, un’icona dei diritti civili e un pilastro della comunità LGBTQ+ durante i tumulti di Stonewall e oltre. Attraverso filmati d’archivio e interviste, il film si propone di fare giustizia non solo per Marsha, ma anche per i tanti individui marginalizzati da una società incapace di comprendere il diverso.

Cherry Pop (2017)

Al Cherry Pop, un locale drag, sta per debuttare un nuovo arrivato (Lars Berge), che si ritrova catapultato in un mondo colorato e frenetico tra diffidenza e osteggiamento. Intanto, la star del post Lady Zaza (Tempest Dujour / Patrick Lee Holt) sta preparando la sua ultima esibizione. Tra momenti comici e dramma, il protagonista e le regine si imbarcano in un viaggio di autoscoperta, accettazione e celebrazione della diversità, dando vita a una notte indimenticabile. Il film offre un assaggio autentico e audace della cultura drag contemporanea.

Trovate tutte le informazioni su Dogman nella scheda.

Articolo in collaborazione con Lucky Red

Classifiche consigliate