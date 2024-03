Godzilla e Kong – Il nuovo impero esce nei cinema il 29 marzo

Godzilla e King Kong stanno tornando! Dopo essersele date di santa ragione in Godzilla vs. Kong, ora è il turno del buddy movie: tra pochi giorni esce Godzilla e Kong – Il nuovo impero, nel quale i due kaiju più famosi di sempre faranno squadra contro una non meglio precisata (almeno dalla sinossi ufficiale) “minaccia”. Che bello! Anche voi non vedete l’ora di godervi due ore di pizze in faccia accompagnate da una parvenza di trama utile solo a portarci da un combattimento all’altro e da un paesaggio mozzafiato all’altro?

Noi sì, e quest’attesa ci ha fatto venire una gran voglia di kaiju. Era già successo qualche mese fa per l’uscita di Godzilla Minus One, e al tempo avevamo stilato la classifica dei migliori film su Godzilla. Oggi è quindi il turno di King Kong, protagonista di una decina di film in quasi un secolo di storia, che abbiamo messo in ordine dal peggiore al migliore qui sotto. Buona lettura, e buona maratona scimmiesca!

King Kong 2 (1986)

L’ultimo film nel quale King Kong viene rappresentato con tutone ed effetti pratici prima del salto alla CGI, al quale ha lavorato Carlo Rambaldi, insomma in teoria un filmone – che andò talmente male e piacque talmente poco che fu tra i principali responsabili del fallimento della compagnia di De Laurentiis due anni dopo. La miglior recensione dell’epoca rimane probabilmente quella di Roger Ebert: “Il problema di King Kong 2 è che tutti sanno di stare recitando in un film noioso e quindi non ci provano neanche”.

Kong: Skull Island (2017)

Troppo severi? In fondo il lavoro di Jordan Vogt-Roberts ha i suoi momenti, un gran bel King Kong che sfascia tante cose, e quello spirito anarchico anni Settanta da film che ha il coraggio e l’assenza di vergogna necessaria a citare roba tipo Apocalypse Now. È però un disastro se visto nel suo insieme, e la coppia Hiddleston/Larson rimane una delle peggio assortite e meno adatte della storia del franchise.

Godzilla vs. Kong (2021)

Un passo avanti rispetto a Skull Island, ma solo perché oltre a King Kong c’è di mezzo anche Godzilla (e la Terra cava, e un’ascia magica, e altre follie simili). Con ogni probabilità, al momento è il più sinceramente scemo dei film del MonsterVerse, il che gli regala anche un certo fascino.

King Kong – Il gigante della foresta (1967)

Diretto dal maestro Ishirō Honda, è una sorta di remake giapponese non dichiarato dell’originale del 1933 – almeno fino a un certo punto, è pur sempre un film nel quale il dottor Who costruisce un robot scimmione e lo chiama Mechani-Kong. Nonostante questi presupposti, il film è mediocre, soprattutto in termini di ritmo.

Il figlio di King Kong (1933)

Uscito a meno di un anno dal primo film, è la sua versione più leggera e divertente, fatta nella consapevolezza che fosse impossibile superare l’originale. È il film del debutto di Little Kong (personaggio tragicamente sottosfruttato, se chiedete a noi), ed è pieno di dinosauri: in qualche modo andrebbe rivalutato.

King Kong (1976)

Un buon remake dell’originale, e poco più. Meno ambizioso tematicamente, meno epico, con più azione e divertimento e meno atmosfera, ma comunque una versione di Kong che è passata alla storia e che, tutto sommato, è sempre piaciuta a pubblico e critica, senza far impazzire nessuno. Basterebbe il lavoro di Rick Baker e Carlo Rambaldi per giustificare un’altra visione.

Il trionfo di King Kong (1962)

In originale Kingu Kongu tai Gojira, cioè King Kong vs. Godzilla, e già questo vi dice tutto. È il primo film di Honda sul gorilla, la prima volta che i due mostri grossi più famosi del cinema si incontrano, ed è ovviamente un film eccezionale, che culmina in una battaglia in cima al monte Fuji che è uno dei momenti più alti di tutto il cinema kaiju.

King Kong (1933)

L’originale, quello che creò il mito e che rivoluzionò anche l’arte degli effetti speciali al cinema. Ancora oggi è incredibile pensare che si tratti di un film realizzato un secolo fa, ed è magnifico ricordare che fu un successo clamoroso al botteghino, a dimostrazione che un tempo c’era una qualche speranza di un futuro migliore.

King Kong (2005)

Ed eccovi la Scelta Controversa: il King Kong di Peter Jackson è un capolavoro (ne avevamo parlato qui), forse non la miglior rappresentazione di sempre del suo primate protagonista ma quello che più di tutti azzecca il senso d’avventura dell’originale e lo aggiorna prima di tutto dal punto di vista tecnico. Sottovalutatissimo da sempre, non ha nulla da invidiare ai migliori film di Jackson (… sapete di quali parliamo) ed è una delle più grandi avventure cinematografiche di questo millennio.

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, la sinossi

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

La pellicola è in uscita il 29 marzo solo al cinema con Warner Bros.

