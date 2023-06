Il 2023 è stato sicuramente un anno molto importante per la serie The Legend of Zelda. L’uscita di Tears of the Kingdom, ultimo capitolo del celeberrimo franchise targato Nintendo, ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando come la saga nata nel 1986 abbia ancora molto da dire. Nel frattempo, lo straordinario successo al box office di Super Mario Bros. – Il film ha reso evidente il potenziale cinematografico delle IP nate dalla software house nipponica. Inevitabile, quindi, fremere all’idea di vedere un giorno un lungometraggio d’animazione con protagonista il coraggioso Link, nella speranza di ritrovare la medesima cura posta nella trasposizione dell’idraulico baffuto.

Sulle pagine di BadTaste abbiamo spesso ragionato su come dar vita a un film di The Legend of Zelda. Quello che non abbiamo mai fatto, invece, è riflettere su quale iterazione del personaggio potrebbe essere più sensata per passare da un media all’altro. In occasione delle recenti voci di corridoio che vedono Universal interessata all’IP Nintendo, abbiamo quindi deciso di raccogliere in un articolo le cinque avventure di Link che ci piacerebbe vedere adattate sul grande schermo.

Se siete curiosi di scoprirlo, raccogliete la vostra spada e il vostro scudo, indossate una bella tunica verde e tuffatevi all’avventura insieme a noi.

THE LEGEND OF ZELDA: A LINK TO THE PAST

Considerato da molti giocatori il miglior capitolo della saga, A Link to the Past è uscito nel 1991 su SNES, dimostrando non solo uno splendido comparto estetico, ma anche grande cura nel game design e nella creazione dei vari livelli. Stiamo parlando di un titolo con visuale dall’alto che dimentica i passi falsi fatti con il secondo capitolo delle avventure di Link. La narrazione accattivante e l’approfondimento del mondo di Hyrule rendono questo episodio una splendida base di partenza per coloro che vogliono avvicinarsi alla serie. Ecco perché potrebbe essere la scelta giusta per essere trasposto in animazione.

THE LEGEND OF ZELDA: OCARINA OF TIME

Chi preferisce i giochi di Zelda in 3D, rispetto a quelli 2D, non ha dubbi: Ocarina of Time è il capitolo più importante di sempre. Vi basti pensare che questo episodio di The Legend of Zelda è stato a dir poco seminale per l’industria dei videogiochi, introducendo caratteristiche fondamentali come la possibilità di bloccare la mira sui nemici. Considerato un vero e proprio capolavoro, con tanto di 99/100 di media su Metacritic, Ocarina of Time è senza dubbio un’opera perfetta per essere tramutata in un film. Lo stile grafico, che mescola un tratto cartoon con atmosfere talvolta cupe e altre volte solari, risulterebbe perfetto per dare vita a una pellicola dal target leggermente più alto rispetto a Super Mario Bros. – Il film. Una scelta che, alla fine, potrebbe rivelarsi vincente.

THE LEGEND OF ZELDA: WIND WAKER

Parlando di stile grafico, Wind Waker sicuramente è il titolo che più si discosta dagli altri capitoli della serie. Questo grazie a un comparto estetico basato sul cel-shading e sui colori accesi, che ben si fondono con l’ambientazione marittima dell’opera. Non lo nascondiamo: siamo da sempre grandi estimatori di questo episodio e pensiamo che possa prestarsi particolarmente bene alla trasposizione in chiave animata. La verità, però, è che questo pensiero rimarrà probabilmente una nostra speranza, perché troppo lontano dall’estetica classica di The Legend of Zelda.

THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS

Coloro che amano le tinte più dark del franchise Nintendo sognano da tempo l’idea di ritrovare sul grande schermo il Link di Twilight Princess. Siamo di fronte sicuramente a un capitolo più maturo degli altri, ma che, proprio per questo motivo, rischia di discostarsi troppo dal filone principale. L’idea alla base della creazione di un film ambientato a Hyrule è senza dubbio quella di portare al cinema più videogiocatori possibile e di far giocare la saga videoludica al maggior numero di spettatori possibile. In entrambi i casi, Twilight Princess potrebbe non essere la scelta migliore. È altresì innegabile, però, che sarebbe una decisione coraggiosa, che sposeremmo in toto anche solo per la curiosità di vedere il risultato finale.

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Chiudiamo con la più recente versione di The Legend of Zelda, pubblicata nel 2017 su Nintendo Switch. Breath of the Wild ha un comparto estetico iconico e un universo narrativo più dettagliato rispetto agli altri episodi della serie. Se lo scopo della softtware house nipponica è quello citato nello scorso paragrafo, ecco che Breath of the Wild risulterebbe senza dubbio la scelta più sensata. Una scelta che, al di là della sua logica commerciale, ci riempirebbe comunque il cuore di gioia, visto l’ottimo lavoro svolto da Nintendo con questa recente versione del mondo di Hyrule.

