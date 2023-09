Per molti studenti italiani le vacanze estive sono ormai finite o quasi ed è giunto il tempo di tornare a scuola. Le giornate passate davanti alla TV, a far festa con gli amici al mare o in montagna o al cinema con la propria ragazza o ragazzo sono quindi pronte a subire un lieve calo, tornando a mescolarsi con i ritmi quotidiani fatti di studio, lavoro e vita domestica. Ricorderemo questa estate come una delle più calde degli ultimi anni e non solamente per le temperature.

Al cinema, infatti, si sono susseguiti diversi film interessanti, da Elemental di Disney al recente Oppenheimer, senza dimenticare il magico Barbie targato Greta Gerwig. Discorso simile anche per il mercato videoludico, che ha visto l’arrivo questa estate di titoli immensi come Baldur’s Gate III e Starfield. Insomma: se avere l’intero giorno libero era già troppo poco per stare dietro a tutte le uscite, i prossimi mesi si riveleranno ancora più complessi per gestire tutte le nostre passioni.

Per celebrare la fine di questo caldo periodo e l’inizio del nuovo anno scolastico, abbiamo quindi deciso di raccogliere i cinque film sulle vacanze estive da vedere assolutamente. Ovviamente siamo certi che avrete anche voi delle pellicole da consigliarci, quindi vi invitiamo a farlo nei commenti sui nostri social, in primis TikTok. Fateci sentire la vostra voce!

IN VIAGGIO CON PIPPO

Partiamo con una pellicola d’animazione ritenuta indimenticabile da tutti coloro che sono cresciuti negli anni Novanta: In viaggio con Pippo. Nel film diretto da Kevin Lima (Tarzan, Come d’incanto) facciamo la conoscenza di Max, figlio di Pippo intento a vivere la sua vita da goffo adolescente, sospeso tra la sua passione per la musica e la sua cotta per la compagna di classe Roxanne. Preoccupato per l’andamento scolastico del ragazzo e per i suoi atteggiamenti da ribelle, Pippo decide quindi di partire per una vacanza insieme al figlio per raggiungere il lago Destiny. Nel corso di questo folle viaggio, i due dovranno capire come andare d’accordo, in una splendida storia basata sul rapporto padre/figlio.

Siamo di fronte alla prova di come un personaggio come Pippo possa essere sfruttato in modo intelligente. La trama del film prodotto da DisneyToon Studios è molto più profonda di quanto non possa sembrare e regala sani momenti di pura emozione. Condisce il tutto una valida colonna sonora e delle animazioni più che riuscite, soprattutto per il 1995. Una vera chicca, che vi invitiamo a recuperare nel caso non abbiate mai avuto modo di vederla.

COME TI ROVINO LE VACANZE

Uscito nel 1983 dalla mente geniale di Harold Ramis, National Lampoon’s Vacation racconta la storia della famiglia Griswold, decisa a raggiungere il parco divertimenti di Walley World durante una luna traversata estiva. Questa pellicola ha avuto diversi sequel, uno dei quali datato 2015 e titolato in italiano “Come ti rovino le vacanze”. Con la premessa che l’opera originale non si batte, vi invitiamo comunque a dare una possibilità a questo seguito/reboot, perché vanta non solo una miriade di gag divertenti, ma anche un cast di tutto rispetto, tra i quali spicca senza dubbio Ed Helms nel ruolo del protagonista, Chris Hemsworth e Norman Reedus.

La trama non si discosta troppo dal primo capitolo e vede ancora una volta la famiglia Griswold tentare di raggiungere Walley World. Questa volta, però, le peripezie saranno differenti e il padre Rusty dovrà cercare sia di far passare una buona vacanza ai due figli, che tentare di risollevare il morale alla moglie, che da tempo cerca un modo per fuggire dalla troppo ripetitiva vita quotidiana.

DIRTY DANCING – BALLI PROIBITI

Quando si pensa alle avventure estive, è molto probabile che la canzone (I’ve Had) The Time of My Life vi risuoni nella testa. Nel caso non lo sapeste, stiamo parlando della traccia principale di Dirty Dancing – Balli proibiti, film diretto da Emile Ardolino (Sister Act – Una svitata in abito da suora) nel sempre più lontano 1987. Un film da Premio Oscar (proprio per la “Miglior canzone”) che ha consacrato Patrick Swayze come uno degli attori più influenti della fine degli anni Ottanta e dell’inizio degli anni Novanta.

La trama vede la famiglia Houseman recarsi in vacanza in un villaggio turistico nelle Catskill Mountains. Qui la giovane Frances, conosciuta come “Baby”, incontra il maestro di ballo Johnny Castle e tra i due infiamma il fuoco della passione. Un fuoco però che non viene ben visto dai genitori della ragazza e dai gestori dell’hotel nel quale lavora il ballerino. Si tratta di una “classica” storia d’amore, resa celebre dalla chimica tra i due protagonisti e amplificata dalla splendida colonna sonora. Un vero must che riesce a rimanere ancorato al cervello, diventando un vero punto di riferimento quando si parla di film ambientati durante le vacanze estive.

MOONRISE KINGDOM – UNA FUGA D’AMORE

Cambiamo completamente genere e passiamo ora a un’altra chicca che vi invitiamo a recuperare: Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore. Pellicola del 2012 diretta da Wes Anderson, Moonrise Kingdom narra la storia di Sam Shakusky, dodicenne orfano che si innamora della dolce Suzy Bishop, conosciuta durante l’estate. Incapace di coronare il proprio sogno d’amore, Sam riesce comunque a rimanere in contatto con la ragazza, promettendole che sarebbero fuggiti insieme l’anno successivo, durante il campo estivo. Passa un anno e Sam decide quindi di scappare dal capo scout per raggiungere la sua amata e rispettare così la propria promessa.

Inutile dire che questo è solo l’inizio di una grande avventura, surreale e poetica come solo Wes Anderson sa fare. Nel casto troviamo i due giovani protagonisti (entrambi esordienti) circondati da nomi incredibili. Nomi come Bruce Willis, Bill Murray, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton, e Jason Schwartzman. Un tripudio di idee e delicatezza che che permise al film di aprire la 65esima edizione del Festival di Cannes e di ricevere una nomination all’Oscar come “miglior sceneggiatura originale”, vinta poi da Django Unchained.

ADVENTURELAND

Chiudiamo la nostra lista con Adventureland, un film che riesce a trasmettere la tipica sensazione della prima estate post liceo. Impossibilitato ad andare in Europa come preventivato, James Brennan si trova costretto a lavorare presso un parco divertimenti. Parco all’interno del quale stringe però diverse amicizie e dove si innamora di Emily. In un mix tra feste, lavoro e la confusione tipica della crescita, James dovrà quindi capire cosa fare della propria vita, cercando allo stesso tempo di godersi il presente.

Questa pellicola, diretta da Greg Mottola (Suxbad – Tre menti sopra il pelo) porta in scena un cast composto da Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Ryan Reynolds, Kristen Wiig e Bill Hader. Il risultato è un film sospeso tra la commedia e i racconti di formazione, con momenti divertenti che si alternano ad altri più seri. Un’opera magari non perfetta in assoluto, ma senza dubbio perfetta per entrare in questa lista.

Le serie imperdibili

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate