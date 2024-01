Francesco Alò ci parla di 50 km all’ora, il film di Fabio De Luigi con Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Elisa Di Eusanio, Giorgia Arena, Barbara Abbondanza, Miriam Previati, Beatrice Schiros, Stefano Vito, Paolo Cevoli, Alessandro Haber, Marina Massironi, Simone Baldasseroni, al cinema dal 4 gennaio.

50 Km all’ora, la trama

Due fratelli si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre. Tra rancori passati e affetto sopito, i due affrontano un viaggio per portare le ceneri del loro genitore accanto alla moglie, seguendo le sue ultime volontà. A bordo di due motorini scassati, costruiti anni fa quando erano due ragazzini, percorreranno un viaggio attraverso l’Emilia Romagna e attraverso i loro sentimenti per scoprire che c’è sempre tempo per litigare ed amarsi di nuovo.

