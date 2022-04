A meno di una settimana dall’uscita di(e in occasione del lancio del film in una serie di territori internazionali tra cui il Regno Unito), ecco arrivare online la colonna sonora integrale, ancora una volta composta da

Come già vi segnalavamo qualche giorno fa, in diverse tracce sono presenti riferimenti alle colonne sonore dei film della saga di Harry Potter, per esempio nella traccia “The room we require” (“La stanza di cui necessitiamo”, ovvero la celebre Stanza delle Necessità che abbiamo scoperto in Harry Potter e l’Ordine della Fenice) c’è un omaggio a un brano della colonna sonora di John Williams realizzata per Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Potete sentire la playlist con tutte e 26 le tracce della colonna sonora qui sopra, o la trovate in streaming sulle varie piattaforme.

Vi ricordiamo che noi vedremo il film in anteprima a mezzanotte del 13 aprile ad Arcadia Cinema di Melzo, una proiezione speciale con tante sorprese. Sono ancora disponibili dei posti!

Trovate tutte le notizie e le anticipazioni su Animali Fantastici: i segreti di silente film nella nostra scheda.