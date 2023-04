As Bestas è il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen con Marina Fois, Denis Menochet, Luis Zahera, Diego Anido, Marie Colomb, al cinema dal 13 aprile.

LEGGI – La recensione

AS BESTAS: LA TRAMA

Antoine e Olga sono una coppia francese che si è stabilita da tempo in un piccolo villaggio dell’entroterra galiziano. Lì conducono una vita tranquilla, anche se la convivenza con la popolazione locale non è idilliaca come vorrebbero. Scoppia un conflitto con i loro vicini, i fratelli Anta, per cui la tensione si fa crescente in tutto il villaggio fino a raggiungere un punto di non ritorno.

Classifiche consigliate