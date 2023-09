Francesco Alò ci parla di Assassinio a Venezia, un thriller soprannaturale diretto da Kenneth Branagh e ispirato al romanzo “Poirot e la strage degli innocenti” di Agatha Christie, con Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh, al cinema dal 14 settembre.

LEGGI – la recensione

ASSASSINIO A VENEZIA: LA TRAMA

Ambientato nell’inquietante Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, Assassinio a Venezia è un terrificante mistero che vede il ritorno del celebre investigatore Hercule Poirot. Ormai in pensione e in esilio volontario nella città più affascinante del mondo, Poirot partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale. Quando uno degli ospiti viene assassinato, il detective si ritrova in un mondo sinistro di ombre e segreti.

Classifiche consigliate