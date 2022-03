LEGGI – La recensione

, il film di Kenneth Branagh sequel di Assassinio sull’Orient Express , ha esordito nelle sale dello stivale lo scorso 10 febbraio e a partire da oggi, trascorsa la finestra di 45 giorni, è disponibile in streaming su Disney Plus.

Noi del team BadTaste vi abbiamo raccontato il debutto dell’opera al cinema Arcadia di Melzo proponendovi il nostro video dell’evento durante il quale è stata fatta la prima proiezione a 70MM del film e, a margine del quale, abbiamo raccolto anche le reazioni del pubblico.

Considerato che, a qualche giorno di distanza dall’arrivo in streaming nel catalogo di Disney Plus, Assassinio sul Nilo sarà anche acquistabile in supporto fisico, la divisione americana della Disney ha diffuso su YouTube anche una featurette in cui Kenneth Branagh parla del triangolo amoroso alla base della trama del film.

Nel cast del lungometraggio troviamo Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

