Athena: il trailer del film di Romain Gavras in concorso al Festival di Venezia

È uscito il trailer di Athena, il terzo film di Romain Gavras che verrà presentato in Concorso alla 79 esima edizione del Festival di Venezia il 2 settembre, per poi arrivare direttamente in streaming su Netflix il 23 settembre. Alla sceneggiatura di quella che viene descritta come una coinvolgente tragedia moderna lo stesso Gavras assieme a Ladj Ly ed Elias Belkeddar. Nel cast Dali Benssalah (Abdel), Sami Slimane (Karim), Anthony Bajon (Jérôme), Ouassini Embarek (Moktar), e Alexis Manenti (Sébastien)

ATHENA: LA TRAMA

Dopo la morte del fratello più giovane a seguito di un presunto alterco con la polizia, Abdel (Dali Benssalah) viene richiamato dalla prima linea e trova la sua famiglia dilaniata. Intrappolato tra il desiderio di vendetta di suo fratello minore Karim (Sami Slimane) e le attività criminali del fratello maggiore Moktar (Ouassini Embarek), fatica a calmare le crescenti tensioni. Con l’esacerbarsi della situazione, la loro comunità ATHENA si trasforma in una fortezza sotto assedio, diventando terreno di tragedia per la loro famiglia e non solo…

